Янник Синнер возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Резникоффом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Алехандро Резникоффом. Об этом сообщил бывший теннисист Паоло Бертолуччи. Синнер уже сотрудничал с ним на Уимблдоне-2023. У Алехандро более 20 лет опыта работы на турнирах ATP.

На прошедшем US Open Синнер не смог защитить титул 2024 года. В финале американского мэйджора Янник со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Из-за этого поражения итальянец потерял первое место в рейтинге ATP.

Синнер планирует вернуться в тур на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), который пройдёт с 25 сентября по 1 октября.