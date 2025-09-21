Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Резникоффом

Янник Синнер возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Резникоффом
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер возобновил сотрудничество с физиотерапевтом Алехандро Резникоффом. Об этом сообщил бывший теннисист Паоло Бертолуччи. Синнер уже сотрудничал с ним на Уимблдоне-2023. У Алехандро более 20 лет опыта работы на турнирах ATP.

На прошедшем US Open Синнер не смог защитить титул 2024 года. В финале американского мэйджора Янник со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Из-за этого поражения итальянец потерял первое место в рейтинге ATP.

Синнер планирует вернуться в тур на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), который пройдёт с 25 сентября по 1 октября.

Материалы по теме
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android