«Я сыграл почти в лучший теннис в своей жизни». Руае — о победе над Рублёвым в Ханчжоу

88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае высказался о победе над 14-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым во втором круге турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Руае выиграл матч со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

«Думаю, что сегодня я сыграл почти в лучший теннис в своей жизни. Это был матч очень высокого качества, но есть ещё многое, что нужно улучшить, особенно на приёме, и немного в движении. Я не посылал все победные удары чётко в линии с закрытыми глазами!» — приводит слова Руае L’Équipe.

До матча с Рублёвым Руае никогда в своей карьере не побеждал соперника из топ-20 рейтинга ATP. Французу 24 года, 88-е место рейтинга — его лучшее в карьере.