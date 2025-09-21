«Я сыграл почти в лучший теннис в своей жизни». Руае — о победе над Рублёвым в Ханчжоу
88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае высказался о победе над 14-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым во втором круге турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Руае выиграл матч со счётом 6:4, 7:6 (7:2).
Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2025, суббота. 10:50 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Валентен Руае
В. Руае
«Думаю, что сегодня я сыграл почти в лучший теннис в своей жизни. Это был матч очень высокого качества, но есть ещё многое, что нужно улучшить, особенно на приёме, и немного в движении. Я не посылал все победные удары чётко в линии с закрытыми глазами!» — приводит слова Руае L’Équipe.
До матча с Рублёвым Руае никогда в своей карьере не побеждал соперника из топ-20 рейтинга ATP. Французу 24 года, 88-е место рейтинга — его лучшее в карьере.
