Александр Зверев — Алекс де Минору, результат матча 20 сентября, счёт 0:2, Кубок Лэйвера

Де Минор обыграл Зверева в матче Кубка Лэйвера — 2025
В ночь с 20 на 21 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился второй матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором немецкий теннисист Александр Зверев проиграл представителю Австралии Алексу де Минору со счётом 1:6, 4:6. Таким образом, счёт между командой Европы и сборной мира стал 3-3.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Зверев один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Де Минор не выполнил ни одного эйса при двух двойных ошибках и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Соревнования проходят с 19 по 21 сентября.

