Руне проиграл Серундоло в матче Кубка Лэйвера

В ночь с 20 на 21 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился второй матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором норвежский теннисист Хольгер Руне проиграл представителю Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Таким образом, сборная мира повела в счёте со счётом 5-3.

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Руне один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Серундоло сделал один эйс при одной двойной ошибке и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Ранее немец Александр Зверев проиграл австралийцу Алексу де Минору.