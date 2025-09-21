Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне — Франсиско Серундоло, результат матча 21 сентября, счёт 0:2, Кубок Лэйвера

Руне проиграл Серундоло в матче Кубка Лэйвера
Комментарии

В ночь с 20 на 21 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился второй матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором норвежский теннисист Хольгер Руне проиграл представителю Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Таким образом, сборная мира повела в счёте со счётом 5-3.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 01:15 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Руне один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Серундоло сделал один эйс при одной двойной ошибке и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Ранее немец Александр Зверев проиграл австралийцу Алексу де Минору.

Календарь Кубка Лэйвера
Таблица Кубка Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android