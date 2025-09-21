Руне проиграл Серундоло в матче Кубка Лэйвера
В ночь с 20 на 21 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился второй матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором норвежский теннисист Хольгер Руне проиграл представителю Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Таким образом, сборная мира повела в счёте со счётом 5-3.
Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 01:15 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Руне один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Серундоло сделал один эйс при одной двойной ошибке и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
Ранее немец Александр Зверев проиграл австралийцу Алексу де Минору.
Комментарии
