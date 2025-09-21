Зверев поругался с судьёй по ходу матча с де Минором на Кубке Лэйвера

Немецкий теннисист Александр Зверев поспорил с судьёй во время матча с австралийцем Алексом де Минором.

Зверев обвинил судью в том, что он не заметил касания сетки при подаче австралийца. Сам матч завершился победой австралийца со счётом 6:1, 6:4.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент сборная мира выигрывает с сборной Европы со счётом 5-3. В следующем матче испанец Карлос Алькарас встретится с американцем Тейлором Фрицем.

Соревнования проходят с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.