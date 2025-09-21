Зверев поругался с судьёй по ходу матча с де Минором на Кубке Лэйвера
Немецкий теннисист Александр Зверев поспорил с судьёй во время матча с австралийцем Алексом де Минором.
Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Алекс де Минор
А. де Минор
Зверев обвинил судью в том, что он не заметил касания сетки при подаче австралийца. Сам матч завершился победой австралийца со счётом 6:1, 6:4.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
На данный момент сборная мира выигрывает с сборной Европы со счётом 5-3. В следующем матче испанец Карлос Алькарас встретится с американцем Тейлором Фрицем.
Соревнования проходят с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.
