Теннис

Роджер Федерер и Стефан Карри посетили матч Алькараса и Фрица на Кубке Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» 37-летний американский разыгрывающий защитник Стефен Карри посетили матч Кубок Лэйвера — 2025, который проходит в эти минуты.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В данной встрече принимают участие шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц. На момент написания новости завершился первый сет. Его со счётом 6:3 выиграл американец. Федерер, Карри, Алькарас и Фриц сделали совместное фото перед матчем прямо на корте.

Фото: Кадр из трансляции

Кубок Лэйвера — 2025 проходит в Сан-Франциско (США). На данный момент сборная мира ведёт со счётом 5:3 у команды Европы. Турнир продлится до 21 сентября.

