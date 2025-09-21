Карлос Алькарас проиграл Тейлору Фрицу в матче Кубка Лэйвера

В ночь с 20 на 21 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился очередной матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл представителю США Тейлору Фрицу (5-й в рейтинге ATP) со счётом 3:6, 2:6. Таким образом, сборная мира повела в счёте со счётом 8-3.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Фриц сделал пять эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

Ранее датчанин Хольгер Руне проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.