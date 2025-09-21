Скидки
Карлос Алькарас — Тейлор Фриц, результат матча 21 сентября, счёт 0:2, Кубок Лэйвера

Карлос Алькарас проиграл Тейлору Фрицу в матче Кубка Лэйвера
Комментарии

В ночь с 20 на 21 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился очередной матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл представителю США Тейлору Фрицу (5-й в рейтинге ATP) со счётом 3:6, 2:6. Таким образом, сборная мира повела в счёте со счётом 8-3.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Фриц сделал пять эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

Ранее датчанин Хольгер Руне проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.

