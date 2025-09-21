Рууд и Руне проиграли де Минору и Михельсену в матче Кубка Лэйвера в парном разряде

В ночь с 20 на 21 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился очередной матч Кубка Лэйвера — 2025 в парном разряде, в котором датчане Каспер Рууд и Хольгер Руне проиграли австралийцу Алексу де Минору и представителю США Алексу Михельсену со счётом 3:6, 4:6. Таким образом, сборная мира повела в счёте со счётом 11-3.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Датчане три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Представители сборной мира сделали один эйс, совершили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трёх.

Ранее испанец Карлос Алькарас проиграл американцу Тейлору Фрицу.