Рууд и Руне проиграли де Минору и Михельсену в матче Кубка Лэйвера в парном разряде
В ночь с 20 на 21 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился очередной матч Кубка Лэйвера — 2025 в парном разряде, в котором датчане Каспер Рууд и Хольгер Руне проиграли австралийцу Алексу де Минору и представителю США Алексу Михельсену со счётом 3:6, 4:6. Таким образом, сборная мира повела в счёте со счётом 11-3.
Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Каспер Рууд
Хольгер Руне
К. Рууд Х. Руне
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Алекс де Минор
Алекс Михельсен
А. де Минор А. Михельсен
Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Датчане три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Представители сборной мира сделали один эйс, совершили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трёх.
Ранее испанец Карлос Алькарас проиграл американцу Тейлору Фрицу.
