Теннис

Каспер Рууд, Хольгер Руне — Алекс де Минор, Алекс Михельсен результат матча 21 сентября, счёт 0:2, Кубок Лэйвера

Рууд и Руне проиграли де Минору и Михельсену в матче Кубка Лэйвера в парном разряде
Комментарии

В ночь с 20 на 21 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился очередной матч Кубка Лэйвера — 2025 в парном разряде, в котором датчане Каспер Рууд и Хольгер Руне проиграли австралийцу Алексу де Минору и представителю США Алексу Михельсену со счётом 3:6, 4:6. Таким образом, сборная мира повела в счёте со счётом 11-3.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
К. Рууд Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. де Минор А. Михельсен

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Датчане три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Представители сборной мира сделали один эйс, совершили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трёх.

Ранее испанец Карлос Алькарас проиграл американцу Тейлору Фрицу.

Календарь Кубка Лэйвера
Таблица Кубка Лэйвера
