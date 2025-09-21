Ига Швёнтек — Екатерина Александрова: где смотреть, во сколько начнётся финал в Сеуле
Сегодня, 21 сентября, состоится финальный матч на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). За титул поборются шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 11-ю строчку рейтинга WTA.
Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:00 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
|1
|2
|3
|
|
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей WTA-тура. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в южнокорейской столице Ига Швёнтек — Екатерина Александрова, начало которого запланировано на 11:00 мск.
Швёнтек ведёт по личным встречам теннисисток со счётом 5-2.
Турнир WTA-500 в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.
