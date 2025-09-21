Ига Швёнтек — Екатерина Александрова: онлайн-трансляция финала в Сеуле начнётся в 11:00

Сегодня, 21 сентября, состоится финальный матч на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). За титул поборются шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 11-ю строчку рейтинга WTA.

Начало матча запланировано на 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в южнокорейской столице Ига Швёнтек — Екатерина Александрова.

Швёнтек ведёт по личным встречам теннисисток со счётом 5-2.

Турнир WTA-500 в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.