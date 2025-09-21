Скидки
Теннис

Кубок Лэйвера — 2025: Европа проиграла все матчи второго дня, сборная мира ведёт с отрывом

Кубок Лэйвера — 2025: Европа проиграла все матчи второго дня, сборная мира ведёт с отрывом
Комментарии

В ночь с 20 на 21 сентября состоялся второй игровой день выставочного турнира Кубок Лэйвера — 2025, который проходит в Сан-Франциско (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами проведённых матчей.

Теннис. Кубок Лэйвера — 2025. Результаты игрового дня 20-21 сентября:

  • Алекс де Минор (Австралия) — Александр Зверев (Германия) — 6:1, 6:4.
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Хольгер Руне (Дания) — 6:3, 7:6.
  • Тейлор Фриц (США) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:2, 6:3.
  • Алекс де Минор (Австралия)/Алекс Михельсен (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия)/Хольгер Руне (Дания).

Таким образом, команда мира ведёт со счётом 9-3 у сборной Европы по итогам второго дня. Турнир продлится до 21 сентября.

Календарь Кубка Лэйвера - 2025
