Теннис

Фонсека стал первым игроком до 20 лет, которому удалось одержать победу на Кубке Лэйвера

Фонсека стал первым игроком до 20 лет, которому удалось одержать победу на Кубке Лэйвера
42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал первым игроком, одержавшим победу на Кубке Лэйвера в возрасте до 20 лет с момента начала турнира в 2017 году, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Фонсека обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 6:3.

Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2025, суббота. 05:25 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Фонсека одержал победу на Кубке Лэйвера в возрасте 19 лет и 29 дней. Также в 2025 году впервые выиграл матч на турнире чех Якуб Меншик, которому на момент события исполнилось 20 лет и 18 дней. Ранее самым молодым игроком с победой на турнире был немец Александр Зверев, который одержал её в 2017-м в возрасте 20 лет и 155 дней. Среди самых юных победителей матчей на Кубке Лэйвера также находятся американец Бен Шелтон (20 лет и 348 дней) и грек Стефанос Циципас (21 год и 39 дней).

Кубок Лэйвера – 2025 проходит с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

