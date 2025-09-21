Фонсека стал первым игроком до 20 лет, которому удалось одержать победу на Кубке Лэйвера

42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал первым игроком, одержавшим победу на Кубке Лэйвера в возрасте до 20 лет с момента начала турнира в 2017 году, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Фонсека обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 6:3.

Фонсека одержал победу на Кубке Лэйвера в возрасте 19 лет и 29 дней. Также в 2025 году впервые выиграл матч на турнире чех Якуб Меншик, которому на момент события исполнилось 20 лет и 18 дней. Ранее самым молодым игроком с победой на турнире был немец Александр Зверев, который одержал её в 2017-м в возрасте 20 лет и 155 дней. Среди самых юных победителей матчей на Кубке Лэйвера также находятся американец Бен Шелтон (20 лет и 348 дней) и грек Стефанос Циципас (21 год и 39 дней).

Кубок Лэйвера – 2025 проходит с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).