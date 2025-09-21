Карлос Алькарас назвал причины неожиданного поражения от Тейлора Фрица на Кубке Лэйвера

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение от американца Тейлора Фрица в рамках Кубка Лэйвера — 2025 (3:6, 2:6).

«Я не ожидал такой игры, но я должен отдать ему должное, он играл отлично. Я был не так собран, как хотел бы, а условия здесь довольно медленные. Мячи очень большие, поэтому мне нужно было быть собранным, но сегодня у меня это не получилось.

Он был собраннее меня на корте. Первый и второй удар в розыгрыше был очень важен, и он выполнял их намного лучше меня. В этом был ключ, потому что в таких условиях первые удары очень важны. Когда защищаешься, бегаешь по корту, очень трудно переломить ситуацию. Перейти в атаку очень сложно из-за мячей и условий, они очень медленные. Он был агрессивнее меня», — приводит слова Алькараса Punto de Break.