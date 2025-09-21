Скидки
Теннис

Карлос Алькарас назвал причины неожиданного поражения от Тейлора Фрица на Кубке Лэйвера

Карлос Алькарас назвал причины неожиданного поражения от Тейлора Фрица на Кубке Лэйвера
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение от американца Тейлора Фрица в рамках Кубка Лэйвера — 2025 (3:6, 2:6).

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Я не ожидал такой игры, но я должен отдать ему должное, он играл отлично. Я был не так собран, как хотел бы, а условия здесь довольно медленные. Мячи очень большие, поэтому мне нужно было быть собранным, но сегодня у меня это не получилось.

Он был собраннее меня на корте. Первый и второй удар в розыгрыше был очень важен, и он выполнял их намного лучше меня. В этом был ключ, потому что в таких условиях первые удары очень важны. Когда защищаешься, бегаешь по корту, очень трудно переломить ситуацию. Перейти в атаку очень сложно из-за мячей и условий, они очень медленные. Он был агрессивнее меня», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

