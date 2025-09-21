Скидки
Макинрой — о покрытии корта на Кубке Лэйвера: оно играет на руку европейцам

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о состоянии кортов на Кубке Лэйвера – 2025, отметив, что их покрытие может сыграть на руку сборной Европы.

«Корт слишком медленный, насколько я могу судить, это играет на руку европейцам. Они более терпеливы, чем мы в целом, я говорю за себя. Я не знаю, дело в покрытии, в мячах или в их сочетании, но это действительно что-то особенное. Просто странно. Покрытие словно наждачная бумага, а мяч сильно раздувается. В то же время это работает для обеих сторон. Да, я, может, не подам 25 эйсов на этом корте, но у меня появится больше шансов, вторые и третьи попытки в розыгрышах, которых обычно не бывает. Он медленнее, чем любой другой корт, который можно найти в теннисе», – приводит слова Макинроя The Tennis Gazette.

Кубок Лэйвера – 2025 проходит с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

