Алькарас признался, что чувствовал давление в матче с Фрицем из-за неудач Европы
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что испытывал дополнительное давление во время матча с американцем Тейлором Фрицем на Кубке Лэйвера — 2025 из-за неудачных выступлений команды Европы во второй день. Алькарас проиграл со счётом 3:6, 2:6.
Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Сегодня я чувствовал, что должен принести команде очки из-за того, как складывается день. Учитывая два поражения команды, я чувствовал, что должен выиграть свой матч. Было небольшое дополнительное давление из-за того, как складывалось противостояние, но не потому, что я первая ракета мира.
Рейтинг — это всего лишь цифра. Он не должен давить на тебя необходимостью выигрывать всё», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
