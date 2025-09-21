Алькарас признался, что чувствовал давление в матче с Фрицем из-за неудач Европы

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что испытывал дополнительное давление во время матча с американцем Тейлором Фрицем на Кубке Лэйвера — 2025 из-за неудачных выступлений команды Европы во второй день. Алькарас проиграл со счётом 3:6, 2:6.

«Сегодня я чувствовал, что должен принести команде очки из-за того, как складывается день. Учитывая два поражения команды, я чувствовал, что должен выиграть свой матч. Было небольшое дополнительное давление из-за того, как складывалось противостояние, но не потому, что я первая ракета мира.

Рейтинг — это всего лишь цифра. Он не должен давить на тебя необходимостью выигрывать всё», — приводит слова Алькараса Punto de Break.