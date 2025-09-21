Скидки
Главная Теннис Новости

Патрик Рафтер — о Фонсеке: через два года он станет выдающимся игроком

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралиец Патрик Рафтер поделился мнением о перспективах карьеры бразильского теннисиста Жоао Фонсеки, отметив у него большое стремление к развитию навыков игры.

«Слова, которые приходят на ум, глядя на его игру — невероятная зрелость. У него отличное теннисное мышление. Он спокоен, открыт для советов, обучения, быстро реагирует и учится.

Я вижу в нём ту зрелую сторону игры, которая показывает, что именно ему нужно брать с собой дальше. Через год он будет отличным игроком. А через два года, думаю, он станет выдающимся, потому что у него есть способность учиться», – приводит слова Рафтера The Tennis Gazette.

