Янник Синнер появился на обложке первого выпуска журнала Vogue Man China

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал лицом обложки первого в истории выпуска журнала Vogue Man China.
Фото: Vogue Man China
На прошедшем US Open Синнер не смог защитить титул 2024 года. В финале американского мэйджора Янник со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Из-за этого поражения итальянец потерял первое место в рейтинге ATP.
В нынешнем сезоне Янник Синнер выиграл два титула — Australian Open и Уимблдон. Он потерпел поражение в финалах «Мастерсов» в Риме (Италия) и Цинциннати (США), а также на «Ролан Гаррос» и US Open.