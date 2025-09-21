Скидки
Швёнтек в матче с Александровой впервые в карьере проиграла сет со счётом 1:6 в финале

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши впервые в карьере проиграла сет со счётом 1:6 в финале турнира WTA. Разгромное поражение в первой партии на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) ей нанесла российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 11-ю строчку рейтинга WTA.

Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		6
6 		6
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Финал в Сеуле стал 30-м в карьере 24-летней Швёнтек. Сама Ига 18 раз выигрывала сеты со счётом 6:0 или 6:1 в финалах.

Швёнтек ведёт по личным встречам с Александровой со счётом 5-2.

Турнир WTA-500 в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

