Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — Екатерина Александрова: россиянка проиграла второй сет в финале Сеула

Ига Швёнтек — Екатерина Александрова: россиянка проиграла второй сет в финале Сеула
Комментарии

В эти минуты проходит финальный матч на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). За титул борются шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 11-ю строчку рейтинга WTA.

Александрова проиграла второй сет на тай-брейке — 6:7 (3:7). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финала в южнокорейской столице Ига Швёнтек — Екатерина Александрова.

Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 3 3
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Швёнтек ведёт по личным встречам теннисисток со счётом 5-2.

Турнир WTA-500 в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

Материалы по теме
Швёнтек в матче с Александровой впервые в карьере проиграла сет со счётом 1:6 в финале
Материалы по теме
Александрова выиграла два матча за день! За титул Сеула она сразится со Швёнтек
Александрова выиграла два матча за день! За титул Сеула она сразится со Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android