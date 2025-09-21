Екатерина Александрова проиграла Иге Швёнтек в финале турнира WTA-500 в Сеуле
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла завоевать титул на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она потерпела поражение от шестикратной победительницы турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.
Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Александрова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Швёнтек два эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
24-летняя Ига Швёнтек завоевала 25-й титул WTA в своей карьере и второй в 2025 году.
