Екатерина Александрова проиграла Иге Швёнтек в финале турнира WTA-500 в Сеуле

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла завоевать титул на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она потерпела поражение от шестикратной победительницы турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Александрова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Швёнтек два эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

24-летняя Ига Швёнтек завоевала 25-й титул WTA в своей карьере и второй в 2025 году.