Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Накашима в трёх партиях обыграл Гирона и вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Чэнду

Накашима в трёх партиях обыграл Гирона и вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Чэнду
Комментарии

33-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду, обыграв в матче 1/4 финала соотечественника Маркоса Гирона (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:3).

Чэнду. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 3
6 		2 7 7
         
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За время игры Накашима сделал 13 подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки и реализовав два брейк-пойнта из трёх. Гирон сделал за матч девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира Брэндон Накашима сыграет с чилийцем Алехандро Табило.

Турнир в Чэнду проходит с 17 по 23 сентября. Действующим победителем соревнований является китаец Цзюнчэн Шан.

Материалы по теме
«Карен — пахарь и крутой ученик». Большое интервью с тренером 1-й ракетки России Хачанова
Эксклюзив
«Карен — пахарь и крутой ученик». Большое интервью с тренером 1-й ракетки России Хачанова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android