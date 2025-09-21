Накашима в трёх партиях обыграл Гирона и вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Чэнду
33-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду, обыграв в матче 1/4 финала соотечественника Маркоса Гирона (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:3).
Чэнду. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 3
|
|2
|7 7
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За время игры Накашима сделал 13 подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки и реализовав два брейк-пойнта из трёх. Гирон сделал за матч девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале турнира Брэндон Накашима сыграет с чилийцем Алехандро Табило.
Турнир в Чэнду проходит с 17 по 23 сентября. Действующим победителем соревнований является китаец Цзюнчэн Шан.
