Музетти обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду

Музетти обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду, обыграв в матче 1/4 финала грузинского теннисиста Николоза Басилашвили (144-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Чэнду. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Музетти выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки и реализовав четыре брейк-пойнта из девяти. Басилашвили сделал в игре три эйса, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале турнира в Чэнду Лоренцо Музетти сыграет с победителем встречи между японцем Таро Дэниэлом и казахстанским теннисистом Александром Шевченко.

