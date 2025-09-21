Музетти обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду, обыграв в матче 1/4 финала грузинского теннисиста Николоза Басилашвили (144-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Музетти выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки и реализовав четыре брейк-пойнта из девяти. Басилашвили сделал в игре три эйса, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале турнира в Чэнду Лоренцо Музетти сыграет с победителем встречи между японцем Таро Дэниэлом и казахстанским теннисистом Александром Шевченко.