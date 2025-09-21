Музетти обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду, обыграв в матче 1/4 финала грузинского теннисиста Николоза Басилашвили (144-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Чэнду. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Музетти выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки и реализовав четыре брейк-пойнта из девяти. Басилашвили сделал в игре три эйса, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх.
В полуфинале турнира в Чэнду Лоренцо Музетти сыграет с победителем встречи между японцем Таро Дэниэлом и казахстанским теннисистом Александром Шевченко.
