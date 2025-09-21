Скидки
Теннис

Сборная Италии выиграла Кубок Билли Джин Кинг — 2025, победив в финале США

Сборная Италии выиграла Кубок Билли Джин Кинг — 2025, победив в финале США
Комментарии

Женская сборная Италии по теннису одержала победу на Кубке Билли Джин Кинг — 2025, финальный раунд которого проходил в китайском Шэньчжене. Итальянки защитили свой прошлогодний титул. Итальянки победили американок с общим счётом 2-0.

В первом матче 91-й номер рейтинга WTA Элизабетта Коччаретто обыграла 18-ю ракетку мира Эмму Наварро со счётом 6:4, 6:4.

Во втором поединке одиночного разряда восьмая ракетка мира Жасмин Паолини одержала победу над Джессикой Пегулой, занимающей седьмую строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:3.

В 2024 году итальянские теннисистки обыграли в финале сборную Словакии со счётом 2-0.

Как обидно! Александрова громила 2-ю ракетку мира и была в 2 мячах от титула, но проиграла
