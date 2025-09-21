Скидки
Теннис

«Не знаю, как я выиграла». Ига Швёнтек — о победе над Александровой в финале Сеула

«Не знаю, как я выиграла». Ига Швёнтек — о победе над Александровой в финале Сеула
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свою победу на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		6 3 5
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Хочу поздравить Екатерину с потрясающей неделей и потрясающим финалом. Честно говоря, не знаю, как я его выиграла, ты играла великолепно. Я просто старалась выжить. Поздравляю и твою команду, отличная работа. Надеюсь, мы ещё сыграем в финалах.

«Хочу поблагодарить и свою команду. Извините, что иногда бываю… сложной. Спасибо за терпение. Неделя была непростой. Спасибо, что остаётесь со мной», — сказала Швёнтек после победы.

Материалы по теме
Екатерина Александрова проиграла Иге Швёнтек в финале турнира WTA-500 в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

