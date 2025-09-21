«Не знаю, как я выиграла». Ига Швёнтек — о победе над Александровой в финале Сеула

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свою победу на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.

«Хочу поздравить Екатерину с потрясающей неделей и потрясающим финалом. Честно говоря, не знаю, как я его выиграла, ты играла великолепно. Я просто старалась выжить. Поздравляю и твою команду, отличная работа. Надеюсь, мы ещё сыграем в финалах.

«Хочу поблагодарить и свою команду. Извините, что иногда бываю… сложной. Спасибо за терпение. Неделя была непростой. Спасибо, что остаётесь со мной», — сказала Швёнтек после победы.