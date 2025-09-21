«Не знаю, как я выиграла». Ига Швёнтек — о победе над Александровой в финале Сеула
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свою победу на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.
Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Хочу поздравить Екатерину с потрясающей неделей и потрясающим финалом. Честно говоря, не знаю, как я его выиграла, ты играла великолепно. Я просто старалась выжить. Поздравляю и твою команду, отличная работа. Надеюсь, мы ещё сыграем в финалах.
«Хочу поблагодарить и свою команду. Извините, что иногда бываю… сложной. Спасибо за терпение. Неделя была непростой. Спасибо, что остаётесь со мной», — сказала Швёнтек после победы.
