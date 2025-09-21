Даниил Медведев проиграл 196-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Ханчжоу
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В матче 1/4 финала он потерпел поражение от китайца У Ибина (196-й номер рейтинга) — 7:5, 6:7 (5:7), 4:6.
Во второй партии Медведев подавал на матч при счёте 5:4. Матчболов у россиянина не было.
Ханчжоу. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 13:25 МСК
У Ибин
У. Ибин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. За это время Медведев выполнил 17 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Ибина один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В полуфинале турнира в Ханчжоу У Ибин сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Далибор Сврчина (Чехия).
