Александрова — о поражении в финале Сеула: возможно, в следующий раз справлюсь лучше

Александрова — о поражении в финале Сеула: возможно, в следующий раз справлюсь лучше
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала своё поражение в финале турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) от польки Иги Швёнтек. Россиянка проиграла в финале со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		6 3 5
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Спасибо, что пришли сегодня. Вы потрясающая публика. Было настоящим удовольствием играть перед вами этим вечером. Огромное спасибо, ребята.

Хочу поздравить Игу с великолепной неделей и замечательным результатом. Она потрясающая теннисистка, и играть против неё всегда невероятно сложно. Сегодня я старалась показать всё, на что способна. Этого оказалось недостаточно, но, возможно, в следующий раз я справлюсь немного лучше. Поздравляю тебя и твою команду. Желаю всего наилучшего в оставшейся части сезона», – сказала Александрова во время церемонии награждения.

