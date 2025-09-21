Александрова — о поражении в финале Сеула: возможно, в следующий раз справлюсь лучше

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала своё поражение в финале турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) от польки Иги Швёнтек. Россиянка проиграла в финале со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
«Спасибо, что пришли сегодня. Вы потрясающая публика. Было настоящим удовольствием играть перед вами этим вечером. Огромное спасибо, ребята.
Хочу поздравить Игу с великолепной неделей и замечательным результатом. Она потрясающая теннисистка, и играть против неё всегда невероятно сложно. Сегодня я старалась показать всё, на что способна. Этого оказалось недостаточно, но, возможно, в следующий раз я справлюсь немного лучше. Поздравляю тебя и твою команду. Желаю всего наилучшего в оставшейся части сезона», – сказала Александрова во время церемонии награждения.
- 21 сентября 2025
-
16:35
-
16:27
-
16:16
-
15:47
-
14:56
-
13:53
-
13:52
-
12:46
-
12:28
-
11:41
-
11:27
-
11:23
-
10:29
-
10:20
-
10:14
-
09:40
-
09:36
-
09:36
-
09:30
-
09:14
-
08:23
-
06:39
-
06:06
-
03:42
-
03:23
-
01:22
-
00:53
-
00:45
-
00:29
-
00:14
- 20 сентября 2025
-
23:29
-
21:00
-
19:59
-
19:30
-
17:53