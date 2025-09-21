Александрова — о поражении в финале Сеула: возможно, в следующий раз справлюсь лучше

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала своё поражение в финале турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) от польки Иги Швёнтек. Россиянка проиграла в финале со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

«Спасибо, что пришли сегодня. Вы потрясающая публика. Было настоящим удовольствием играть перед вами этим вечером. Огромное спасибо, ребята.

Хочу поздравить Игу с великолепной неделей и замечательным результатом. Она потрясающая теннисистка, и играть против неё всегда невероятно сложно. Сегодня я старалась показать всё, на что способна. Этого оказалось недостаточно, но, возможно, в следующий раз я справлюсь немного лучше. Поздравляю тебя и твою команду. Желаю всего наилучшего в оставшейся части сезона», – сказала Александрова во время церемонии награждения.