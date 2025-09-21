Даниил Медведев брал медицинский тайм-аут перед подачей Ибина на победу в Ханчжоу

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев брал медицинский перерыв перед последним геймом матча 1/4 финала на турнире ATP-250 в Ханчжоу (Китай) против китайца У Ибина. 29-летний Медведев испытывал проблемы с правым локтем, ему его массажировал врач.

Брейк он сделать не смог, Медведев потерпел поражение в матче со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6. Во второй партии Даниил подавал на матч при счёте 5:4. Матчболов у россиянина не было.

В полуфинале турнира в Ханчжоу У Ибин сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Далибор Сврчина (Чехия). 25-летний китаец максимально поднимался до 54-й строчки рейтинга ATP.