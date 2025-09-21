Даниил Медведев брал медицинский тайм-аут перед подачей Ибина на победу в Ханчжоу
Поделиться
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев брал медицинский перерыв перед последним геймом матча 1/4 финала на турнире ATP-250 в Ханчжоу (Китай) против китайца У Ибина. 29-летний Медведев испытывал проблемы с правым локтем, ему его массажировал врач.
Ханчжоу. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 13:25 МСК
У Ибин
У. Ибин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Брейк он сделать не смог, Медведев потерпел поражение в матче со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6. Во второй партии Даниил подавал на матч при счёте 5:4. Матчболов у россиянина не было.
В полуфинале турнира в Ханчжоу У Ибин сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Далибор Сврчина (Чехия). 25-летний китаец максимально поднимался до 54-й строчки рейтинга ATP.
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
17:59
-
17:51
-
17:28
-
16:57
-
16:35
-
16:27
-
16:16
-
15:47
-
14:56
-
13:53
-
13:52
-
12:46
-
12:28
-
11:41
-
11:27
-
11:23
-
10:29
-
10:20
-
10:14
-
09:40
-
09:36
-
09:36
-
09:30
-
09:14
-
08:23
-
06:39
-
06:06
-
03:42
-
03:23
-
01:22
-
00:53
-
00:45
-
00:29
-
00:14
- 20 сентября 2025
-
23:29