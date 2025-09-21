Янчук назвал причину поражения Александровой в матче за титул турнира в Сеуле со Швёнтек

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении 11-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В поединке за титул она проиграла шестикратной победительнице турниров «Большого шлема», второй ракетке мира Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

«Александрова играла очень достойно в этом матче. Она заставила Швёнтек понервничать, так как борьба шла до самого конца. Я думаю, что те два матча, которые Александрова провела вчера, не могли не сказаться на ней, в конце уже она заметно уступала физически. Но и без того Швёнтек очень сильный соперник, и она изначально была фаворитом матча», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

24-летняя Ига Швёнтек завоевала 25-й титул WTA в своей карьере и второй в 2025 году.