Янчук назвал причину поражения Александровой в матче за титул турнира в Сеуле со Швёнтек

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении 11-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В поединке за титул она проиграла шестикратной победительнице турниров «Большого шлема», второй ракетке мира Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
«Александрова играла очень достойно в этом матче. Она заставила Швёнтек понервничать, так как борьба шла до самого конца. Я думаю, что те два матча, которые Александрова провела вчера, не могли не сказаться на ней, в конце уже она заметно уступала физически. Но и без того Швёнтек очень сильный соперник, и она изначально была фаворитом матча», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
24-летняя Ига Швёнтек завоевала 25-й титул WTA в своей карьере и второй в 2025 году.
- 21 сентября 2025
-
17:59
-
17:51
-
17:28
-
16:57
-
16:35
-
16:27
-
16:16
-
15:47
-
14:56
-
13:53
-
13:52
-
12:46
-
12:28
-
11:41
-
11:27
-
11:23
-
10:29
-
10:20
-
10:14
-
09:40
-
09:36
-
09:36
-
09:30
-
09:14
-
08:23
-
06:39
-
06:06
-
03:42
-
03:23
-
01:22
-
00:53
-
00:45
-
00:29
-
00:14
- 20 сентября 2025
-
23:29