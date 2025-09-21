Турсунов заявил, что у Александровой есть потенциал на попадание в топ-10 рейтинга WTA

Бывшая 20-я ракетка мира, российский тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении 11-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В поединке за титул она проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

«Блин! Чуть-чуть Кате не хватило до победы! У неё уже давным-давно стонущий потенциал на топ-10, которому она пока не давала волю», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

24-летняя Ига Швёнтек завоевала 25-й титул WTA в своей карьере и второй в 2025 году. Полька занимает второе место в мировом рейтинге.