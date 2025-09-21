Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В четвертьфинале он обыграл представителя Чехии Далибора Сврчину со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 53 минуты. В её рамках Бублик шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Сврчины ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.

Далее Александр Бублик встретится с китайским теннисистом У Ибином, который в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева (5:7, 7:6 (7:5), 6:4).