Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В четвертьфинале он обыграл представителя Чехии Далибора Сврчину со счётом 6:1, 6:1.
Ханчжоу. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 16:55 МСК
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча продолжалась 53 минуты. В её рамках Бублик шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Сврчины ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.
Далее Александр Бублик встретится с китайским теннисистом У Ибином, который в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева (5:7, 7:6 (7:5), 6:4).
