Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Шевченко — Таро Даниэл, результат матча 21 сентября 2025, счет 2:1, 1/4 финала ATP-250 в Чэнду

Александр Шевченко вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Чэнду
Комментарии

96-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче 1/4 финала он одержал победу над японцем Таро Дэниэлом (168-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 6:2.

Чэнду. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 2
7 7 		3 6
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Встреча теннисистов проходила 2 часа 49 минут. За это время Шевченко сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Даниэла девять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале турнира в Чэнду Шевченко сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, занимающим девятое место в мировом рейтинге ATP.

Материалы по теме
Медведев проиграл 3-часовой марафон в Ханчжоу! Он не подал на матч и уступил 196-й ракетке
Медведев проиграл 3-часовой марафон в Ханчжоу! Он не подал на матч и уступил 196-й ракетке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android