Александр Шевченко вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Чэнду
96-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче 1/4 финала он одержал победу над японцем Таро Дэниэлом (168-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 6:2.
Чэнду. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
Александр Шевченко
А. Шевченко
Встреча теннисистов проходила 2 часа 49 минут. За это время Шевченко сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Даниэла девять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В полуфинале турнира в Чэнду Шевченко сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, занимающим девятое место в мировом рейтинге ATP.
