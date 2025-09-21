Результаты матчей турнира ATP-250 в Ханчжоу на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, состоялся пятый игровой день турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-250, Ханчжоу. 1/4 финала. Результаты игрового дня на 21 сентября:

Корентен Муте (Франция, 4) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 3:6, 3:0 (отказ);

Валентен Руае (Франция, Q) — Лёнер Тьен (США, 7) — 7:6 (7:0), 4:6, 6:2;

У Ибин (Китай, WC) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:4;

Александр Бублик (Казахстан, 3) — Далибор Сврчина (Чехия, LL) — 6:1, 6:1.

Турнир в Ханчжоу проходит с 17 по 23 сентября. Действующим чемпионом соревнований является хорватский теннисист Марин Чилич.