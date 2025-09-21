Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Что, девочки, за женихами в Индию и Китай?» Кузнецова о демографическом кризисе в России

«Что, девочки, за женихами в Индию и Китай?» Кузнецова о демографическом кризисе в России
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о демографическом кризисе в России.

«Разгадка демографического кризиса и одновременный ответ всем токсичным родственникам на вопрос «А почему ещё не замужем?» Соотношение мужчин и женщин в России 37% к 63% в пользу слабого пола. Но нужна ли нам такая победа? Что, девочки, за женихами в Индию и Китай?» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Также Светлана дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.

Материалы по теме
«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса
«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android