«Что, девочки, за женихами в Индию и Китай?» Кузнецова о демографическом кризисе в России

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о демографическом кризисе в России.

«Разгадка демографического кризиса и одновременный ответ всем токсичным родственникам на вопрос «А почему ещё не замужем?» Соотношение мужчин и женщин в России 37% к 63% в пользу слабого пола. Но нужна ли нам такая победа? Что, девочки, за женихами в Индию и Китай?» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Также Светлана дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.