Результаты матчей турнира ATP-250 в Чэнду на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, состоялся очередной игровой день турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-250, Ханчжоу. 1/4 финала. Результаты игрового дня на 21 сентября:

Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 5:7, 2:6.

Маркос Гирон (США) — Брэндон Накашима (США) — 3:6, 6:2, 6:7.

Лоренцо Музетти (Италия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:3, 6:3.

Таро Дэниэл (Япония) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:7, 6:3, 2:6.

Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) является представитель Китая Цзюнчэн Шан.