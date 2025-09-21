Скидки
Теннис Новости

Результаты матчей турнира ATP-250 в Чэнду на 21 сентября

Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоялся очередной игровой день турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-250, Ханчжоу. 1/4 финала. Результаты игрового дня на 21 сентября:

  • Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 5:7, 2:6.
  • Маркос Гирон (США) — Брэндон Накашима (США) — 3:6, 6:2, 6:7.
  • Лоренцо Музетти (Италия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:3, 6:3.
  • Таро Дэниэл (Япония) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:7, 6:3, 2:6.

Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай) является представитель Китая Цзюнчэн Шан.

Новости. Теннис
