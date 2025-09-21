«Мои дети думают, что я гольфист». Энди Маррей — о жизни после завершения карьеры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал о роли гольфа в его жизни после завершения карьеры.

«Мои дети думают, что я гольфист. Они спрашивают: «Папа, почему ты играешь каждый день?» На самом деле я не играл 12 лет, потому что в 20 лет перенёс операцию на спине и мне было больно играть. К счастью, с тех пор, как я закончил, всё пошло довольно хорошо. Думаю, теннис был моей главной проблемой, а теперь мне это очень нравится.

Думаю, это немного заполнило пустоту. Это та вещь, где я могу тренироваться и становиться лучше, и там так много разных частей игры, над которыми можно поработать. И для меня это не скучно. Если у меня нет других планов, то я приезжаю в девять утра и играю до тех пор, пока не приходит время забирать детей из школы», — приводит слова Маррея The Times.