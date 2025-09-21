Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маррей — о Уимблдоне-2024: просто хотел ещё раз сыграть там. Я выложился по полной

Маррей — о Уимблдоне-2024: просто хотел ещё раз сыграть там. Я выложился по полной
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал, насколько тяжело ему было выступать на Уимблдоне в прошлом году.

«Проблема была не в боли. Проблема была в том, что я не полностью контролировал ногу, потому что киста сдавила один из нервов в спине, но я просто хотел ещё раз сыграть на Уимблдоне. Я выложился по полной. Больше ничего не оставалось», — приводит слова Маррея The Times.

Напомним, Энди Маррей завершил карьеру на Олимпиаде в Париже. На Уимблдоне он сыграл в парном разряде со своим братом Джейми Марреем. В первом круге они уступили Ринки Хидзикате и Джону Пирсу со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Маррей также должен был выступить в одиночном разряде и миксте, но снялся с соревнований.

Материалы по теме
«Мои дети думают, что я гольфист». Энди Маррей — о жизни после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android