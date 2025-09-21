Маррей — о Уимблдоне-2024: просто хотел ещё раз сыграть там. Я выложился по полной

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал, насколько тяжело ему было выступать на Уимблдоне в прошлом году.

«Проблема была не в боли. Проблема была в том, что я не полностью контролировал ногу, потому что киста сдавила один из нервов в спине, но я просто хотел ещё раз сыграть на Уимблдоне. Я выложился по полной. Больше ничего не оставалось», — приводит слова Маррея The Times.

Напомним, Энди Маррей завершил карьеру на Олимпиаде в Париже. На Уимблдоне он сыграл в парном разряде со своим братом Джейми Марреем. В первом круге они уступили Ринки Хидзикате и Джону Пирсу со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Маррей также должен был выступить в одиночном разряде и миксте, но снялся с соревнований.