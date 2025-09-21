Скидки
Энди Маррей: я готовился к завершению карьеры, разговаривая с психологами

Энди Маррей: я готовился к завершению карьеры, разговаривая с психологами
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал, что беспокоился о своём будущем после завершения карьеры.

«Думал, что буду очень скучать по этому виду спорта, потому что я люблю теннис. Ушёл не потому, что он мне больше не нравился, а потому, что физически не мог выступать на желаемом уровне. Есть много историй о спортсменах, которые заканчивают карьеру и за год или полтора года тратят все свои деньги или испытывают проблемы с психическим здоровьем. Так что да, честно говоря, это меня беспокоило. Я готовился к завершению карьеры, разговаривая с психологами о том, как я это сделаю», — приводит слова Маррея The Times.

