Энди Маррей рассказал, играет ли он в теннис после завершения карьеры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал, что после завершения карьеры он почти не играет в теннис.

«Мои дети не интересуются и не беспокоятся о том, чем я занимался в профессиональной карьере. Сейчас я не бью по мячу, не тренируюсь, не выхожу на корт, если только мои дети или жена не хотят играть, так что да, я просто не скучаю. Честно говоря, это совсем не было сложно. Наслаждаюсь жизнью вне тенниса», — приводит слова Маррея The Times.

Напомним, Энди Маррей завершил карьеру после Олимпиады в Париже.