Синякова и Крейчикова завоевали первый совместный титул с июля 2024 года

Чешские теннисистки Катержина Синякова и Барбора Крейчикова завоевали первый совместный титул с июля 2024 года. Дуэт стал чемпионом парного турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале чешки обыграли пару Майя Джойнт (Австралия)/Кэти Макналли (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча продлилась 1 час 45 минут. За это время чешки один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 14. На счету их соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Напомним, чемпионкой турнира категории WTA-500 в Сеуле в одиночном разряде стала вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.