Все новости
Теннис

«Сейчас я навёрстываю упущенное». Энди Маррей — о планах на ближайшее будущее

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал о своих ближайших планах.

«Сосредоточен на семье. Мне не хочется выходить из дома и исследовать много мест, потому что я счастлив дома. Водил двоих детей на уроки гольфа, а днём иду на тренировку сына по футболу. По субботам мы всегда ходим ужинать всей семьёй. Просто хочу быть в курсе всего того, что упустил, когда играл. Провёл много лет вдали от дома, путешествуя, отдавая приоритет карьере. Мне кажется, что сейчас я немного навёрстываю упущенное», — приводит слова Маррея The Times.

