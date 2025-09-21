Маррей — об Алькарасе: его теннис напоминает мне о Роналдиньо, которого я любил в детстве

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей сравнил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса с футболистом Рональдиньо.

«Он очень средний гольфист, к сожалению для него. Но теннис Алькараса напоминает мне о футболисте, которого я любил в детстве, за кем несколько раз наблюдал вживую: Роналдиньо. У них обоих огромный талант и мастерство, они, очевидно, хотят побеждать, но играют с улыбкой. Если у них есть возможность сделать что-то интересное, они это делают, и, думаю, именно это делает их игру такой захватывающей, потому что никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Поэтому мне особенно нравится смотреть на их игру», — приводит слова Маррея The Times.