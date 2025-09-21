Ига Швёнтек по-корейски обратилась к фанатам после победы на турнире в Сеуле
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек по-корейски поблагодарила фанатов за поддержку после победы на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.
Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
"와줘서 고마워요 (Спасибо, что пришли. – Прим. «Чемпионата»). Так правильно? Надеюсь, я играю в теннис лучше, чем говорю по-корейски (смеётся). Но я постараюсь научиться», — сказала Швёнтек после победы над Александровой.
Отметим, что 24-летняя Ига Швёнтек завоевала 25-й титул категории WTA в своей карьере и второй в 2025 году.
