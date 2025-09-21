Ига Швёнтек по-корейски обратилась к фанатам после победы на турнире в Сеуле

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек по-корейски поблагодарила фанатов за поддержку после победы на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.

"와줘서 고마워요 (Спасибо, что пришли. – Прим. «Чемпионата»). Так правильно? Надеюсь, я играю в теннис лучше, чем говорю по-корейски (смеётся). Но я постараюсь научиться», — сказала Швёнтек после победы над Александровой.

Отметим, что 24-летняя Ига Швёнтек завоевала 25-й титул категории WTA в своей карьере и второй в 2025 году.