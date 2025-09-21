Веснина — о проблемах Медведева: Агасси был даже в худшем состоянии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о спаде чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева.

— Может ли Медведев вернуться на тот уровень, когда играл в финалах «Шлемов»?

— Может. Если у него всё это было, никуда не делось. Вопрос уверенности, мотивации и готовности где-то меняться, выходить из зоны комфорта. Сейчас сложная ситуация для игрока, который был в самом топе. Он вылетел из этой десятки. Агасси был даже в худшем состоянии, когда шёл первым в мире, а в итоге вылетел из топ-100. В любом случае никуда не девается мастерство игроков, которые были первыми в мире. Вопрос именно мотивации, здоровья и формы. Всё возможно, — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Завтра в 11:00 мск читайте на «Чемпионате» лонгрид о причинах затянувшегося кризиса в игре Даниила Медведева и возможных путях выхода из него.