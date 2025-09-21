Швёнтек: папа не смог выиграть Олимпиаду в Сеуле, так что я победила здесь для нас

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек посвятила отцу победу на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.

«Я рада, что смогла победить здесь, из-за истории нашей семьи. Папа не смог выиграть Олимпиаду, так что я победила здесь для нас. Надеюсь, он приедет в следующем году, чтобы всем этим насладиться», — сказала Швёнтек после матча.

Томаш Швёнтек профессионально занимался академической греблей, на Олимпийских играх в Сеуле его команда заняла седьмое место.