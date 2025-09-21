Скидки
Швёнтек: папа не смог выиграть Олимпиаду в Сеуле, так что я победила здесь для нас

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек посвятила отцу победу на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		6 3 5
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Я рада, что смогла победить здесь, из-за истории нашей семьи. Папа не смог выиграть Олимпиаду, так что я победила здесь для нас. Надеюсь, он приедет в следующем году, чтобы всем этим насладиться», — сказала Швёнтек после матча.

Томаш Швёнтек профессионально занимался академической греблей, на Олимпийских играх в Сеуле его команда заняла седьмое место.

Комментарии
