Теннис

Кафельников: Медведев не вернётся на уровень финалов «Шлемов»

Олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников заявил, что чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не вернётся на уровень финалов мэйджоров.

— Может ли Медведев вернуться на уровень, когда играл в финалах «Шлемов»?
— Нет.

— Что может для этого камбэка ему дать новая команда во главе с Томасом Юханссоном?
— Ему ничего не поможет, если он в своей голове не поменяет отношение к работе, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В этом сезоне на турнирах «Большого шлема» Даниил Медведев проиграл в первом круге на US Open, Уимблдоне и «Ролан Гаррос». На Australian Open россиянин проиграл во втором круге.

