Ольховский рассказал, что Медведеву нужно поменять в своей игре

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский рассказал, что нужно поменять в своей игре чемпиону US Open — 2021 россиянину Даниилу Медведеву.

— Может ли Медведев вернуться на уровень, когда играл в финалах «Шлемов»?

— За такой короткий срок достаточно сложно. Ему нужно что-то поменять в своей игре. Может быть, попытаться играть активно. Я говорю о подготовке, которая необходима с его стилем игры — ты должен быть сильнее, лучше в движении, чем соперники. Конечно, нужно играть увереннее на своей подаче. Думаю, у Медведева ещё есть потенциал прибавить в подаче, — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.