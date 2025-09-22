Веснина рассказала, в чём Медведев похож на своего нового тренера Юханссона

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина рассказала, в чём россиянин Даниил Медведев похож на своего нового тренера Томаса Юханссона.

— Что может для этого камбэка ему дать новая команда во главе с Томасом Юханссоном?

— Помню Юханссона в качестве игрока. Он всегда был достаточно неудобным для всех наших игроков (смеётся). Он был достаточно умным игроком. В этом они близки. Даня тоже очень комбинационный, заточен на слабую сторону соперника, где надо разваливать игру, выводить соперников на невынужденные ошибки. Сложно сказать, получится сразу у них или нет. Однако если Даня выбрал этого специалиста, у них уже сложился определённый контакт, — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.