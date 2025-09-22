Скидки
«Должно произойти чудо». Янчук — о шансах Медведева выйти в финал ТБШ

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева выйти в финал турниров «Большого шлема».

— Может ли Медведев вернуться на уровень, когда играл в финалах «Шлемов»?
— Теоретически ещё может, потому что потенциал не исчерпан. Нужно поймать состояние наивысшей формы так, чтобы это совпало. Однако время работает не на Медведева. Процесс неудач затягивается, и становится меньше шансов. Должно произойти своеобразное чудо. Должны быть форма и правильная подготовка. Медведеву нужно обострить свою игру. Он держит мяч, хорошо разбрасывает, но не хватает остроты. Соперники помоложе играют острее и на высоких скоростях. Медведеву не хватает скорости, а эта вещь связана с хорошей физической формой. С трудом верится, что он сможет вернуть эту форму и быть на пике, когда надо, — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

