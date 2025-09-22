Кафельников: Медведеву нужны перемены в голове. Иначе толку не будет

Олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников высказался о смене тренера у чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева.

— Вы ранее говорили, что Медведеву нужны радикальные перемены. Кажется, смена тренера — это радикальное решение.

— Эти радикальные перемены не будут работать, если у самого Медведева в голове не будет радикальных перемен. Если он не захочет ничего менять в своём процессе, толку не будет — ему хоть кого подавай.

— Дело не в тренере, а в самом Медведеве?

— Да, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.