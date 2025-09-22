Скидки
Ольховский оценил решение Медведева пригласить Юханссона тренером

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о сотрудничестве россиянина Даниила Медведева и шведа Томаса Юханссона.

— Что может для этого камбэка ему дать новая команда во главе с Томасом Юханссоном?
— Понятия не имею. Я плохо знаю Юханссона. Он более или менее хорошо играл слёту. Однако это был не его конёк, как и подача. Юханссон, конечно, победитель турнира «Большого шлема». Томас очень солидный. У него была успешная практика в роли тренера, но конкретно здесь надо посмотреть, — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

